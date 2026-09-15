Винищувачі НАТО вперше збили ворожий безпілотник в Литві: Науседа розповів перші деталі

Через кілька хвилин після півночі Департамент пожежної охорони та рятувальних служб (PAGD) повідомив, що на територію Литви вторгся дрон.

В ніч проти вівторка, 15 вересня, винищувачі НАТО вперше збили безпілотник в повітряному просторі Литви, повідомив в соцмережі Х президент Литви Гітанас Науседа.

За даними, литовські військові до цього попередили населення сповіщеннями, що надійшли на мобільні телефони про можливу повітряну загрозу.

Науседа подякував союзникам за оперативне реагування на порушення повітряного простору країни безпілотником.

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"Безпілотник, який щойно увійшов у повітряний простір Литви, знищили винищувачі НАТО. Дякую особовому складу союзників за оперативну реакцію", - йдеться в його заяві.

Президент Литви зазначив важливість таких дій на тлі посилення російської агресії проти України:

"У зв’язку з посиленням агресії Росії проти України така готовність має життєво важливе значення для нашого регіону. Разом із нашими союзниками по НАТО Литва захищатиме свій повітряний простір".

Литовське видання LRT розповіло, що через кілька хвилин після півночі Департамент пожежної охорони та рятувальних служб (PAGD) повідомив, що на територію Литви вторгся дрон, у кількох районах країни було оголошено ймовірну повітряну небезпеку (Жовтий рівень).

Приблизно через 30 хвилин стало відомо, що дрон було збито в повітрі. О 01:00 керівник НКВЦ Вілмантас Віткаускас уточнив у ефірі LRT, що дрон було збито в Каунаській області, Кайшадорському районі, за попередніми даними – поблизу села Праткуни.

В статті вказується, що до місця події відправилася військова поліція Литви, співробітники поліції та інших служб.

"Вирушили підрозділи, щоб встановити, що це за дрон, які його параметри та що було ціллю польоту", - пояснив Віткаускас.

За словами керівника НКВЦ, дрон був збитий у сільській місцевості, неподалік від Каунаських озер.

За його словами, поки що інформації про постраждалих людей чи завдані збитки немає.

"Це буде складно, але пошуки тривають і вночі. Ми докладемо всіх зусиль, щоб знайти їх якомога швидше", – заявив керівник НКВЦ.

За попередніми даними, дрон, ймовірно, влетів до Литви з території Білорусі.

"Так, з Білорусі. Потім Лентварі, Тракайський район – цей об’єкт рухався у західному напрямку", – розповів керівник НКВЦ, описуючи попередню траєкторію руху дрона.

Інциденти з дронами в Литві

Раніше УНІАН повідомляв, що у звіті військової розвідки Литви йшлося, що Росія розглядає можливість використати захоплені безпілотники українського виробництва для атак на критично важливу інфраструктуру в Балтійському регіоні. Зокрема, в звіті йшлося, що Росія може розгорнути захоплені українські безпілотники, щоб спробувати створити невизначеність щодо походження атаки та з метою приховати відповідальність за будь-які удари по території НАТО. Міністр оборони Литви Робертас Каунас також підтвердив цю оцінку.

Також ми писали, що в ніч проти понеділка, 23 березня, у прикордонному районі Литві - селі Лавісас Варенського району Литви, що на кордоні з Білоруссю, впав та здетонував безпілотник. Дрон впав та вибухнув поблизу озера. На місці удару було знайдено двигун, який використовують у деяких дронах. За словами майора литовської армії, вибухових речовин не знайдено, але це не означає, що їх не було.

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