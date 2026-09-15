Польща ледь не збила український МіГ-29: в ЗМІ розповіли подробиці інциденту

Ні командування, ні пілот польського F-16 не могли ідентифікувати об'єкт, що рухався безпосередньо біля кордону.

Польські військові вночі 30 липня під час російської атаки на Україну не бачили на радарах український винищувач МіГ-29, через що міг статися "дружній вогонь", розповів в інтерв'ю Rzeczpospolita оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак.

Новак поділився, що тієї ночі на сході Польщі чергувала пара бойових літаків. Один з них завершував дозаправку в повітрі, а другий перебував поблизу польсько-українського кордону. Близько 03:40 ні командування, ні пілот польського F-16 не могли ідентифікувати ще один об'єкт, що рухався безпосередньо біля кордону.

Як виявилося, це був український МіГ-29, який відстежували і польський F-16, і частина наземних комплексів протиповітряної оборони Польщі.

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За словами Новака, якби український пілот втратив пильність буквально на 30 секунд і залетів у польський повітряний простір, полякам, можливо, довелося б вирішувати, чи відкривати по ньому вогонь.

Зазначається, що тим часом, другий літак чергової пари, щойно завершивши дозаправку, вже за дві хвилини опинився поблизу російської крилатої ракети, перетнув її траєкторію і був готовий до перехоплення, якби політ тривав довше.

Оперативний командувач Збройних сил Польщі після аналізу цієї атаки, поділився, що на 80% впевнений в тому, що влучання ракети Х-101 в поле поблизу села Тарнава-Кольонія не було випадковістю.

За його словами, траєкторія ракети не мала альтернативної цілі на території України і вела саме туди, куди вона зрештою і влучила.

Новак також пояснив, чому польська сторона довго не знала про рух української авіації поблизу кордону.

Виявляється, що українська система управління та контролю ППО Віраж – платформа, що координує збір даних про загрози на основі мережі акустичних сенсорів, зокрема смартфонів з мікрофонами на стовпах по всій країні, – до інциденту передавала Польщі інформацію лише про російські ракети й дрони, які потенційно могли порушити польський повітряний простір.

При цьому, Україна навмисно не розкривала дані про власні літаки, оскільки інформація про пересування української авіації надзвичайно чутлива для Києва. Зазначається, що для Росії такі літаки на землі – легка ціль, а приховування їхнього розташування стосується питання виживання пілотів.

В статті вказується, що після цього інциденту Оперативне командування Польщі надіслало лист начальнику Генштабу та командувачу Повітряних сил України з проханням інформувати польську сторону про рух української авіації поблизу кордону. Після цього Київ почав це робити.

Падіння російської ракети в Польщі: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що вночі 30 липня в Польщі вмикали сирени під час удару РФ по Україні. У Любліні та більшості населених пунктів Люблінського воєводства влада підтвердила, що існувала загроза атаки з повітря. В Білгорайському повіті між населеними пунктами Тарнава-Колонія та Біскупіце було чутно потужний вибух. Поліцейський патруль, який виїхав на місце інциденту, виявив на полі воронку приблизно за 2 км від будівель, а також розкидані елементи невпізнаного об’єкта.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Труск згодом підтвердив, що ракета, яка залетіла у повітряний простір Польщі, була російською. Туск уточнив, що це була крилата ракета Х-101. Прем'єр Польщі наголосив, що протиповітряна оборона Польщі готова була збити ракету, якби вона продовжила політ.

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