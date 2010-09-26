Чемпіон Шотландії з автогонок загинув в аварії

Дворазовий чемпіон Шотландії Джиммі Гірван помер 25 вересня після аварії, яка сталася на раллі Коліна Макрея. Його смерть стала причиною відміни перегонів, передає Associated Press. Машина гонщика зійшла з траси, протаранила загорожу і врізалася в дерево в лісовій місцевості неподалік міста Аберфелд. 56-річний спортсмен загинув на місці. Його штурмана Майка Ремсі дістали з автомобіля і доставили до лікарні м. Данді. За даними поліції, його травми не становлять серйозної небезпеки для життя і здоров`я.

Перегони було негайно перервано і потім не поновилено.

Раллі проводилося в пам`ять Коліна Макрея, першого переможця перегонів Великої Британії, який загинув 2007 р. в результаті аварії вертольота, де також був його син.