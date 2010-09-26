Чемпіон Шотландії з автогонок загинув в аварії
Машина пробила загорожу
Дворазовий чемпіон Шотландії Джиммі Гірван помер 25 вересня після аварії, яка сталася на раллі Коліна Макрея. Його смерть стала причиною відміни перегонів, передає Associated Press.Машина гонщика зійшла з траси, протаранила загорожу і врізалася в дерево в лісовій місцевості неподалік міста Аберфелд. 56-річний спортсмен загинув на місці. Його штурмана Майка Ремсі дістали з автомобіля і доставили до лікарні м. Данді. За даними поліції, його травми не становлять серйозної небезпеки для життя і здоров`я.
Перегони було негайно перервано і потім не поновилено.
Раллі проводилося в пам`ять Коліна Макрея, першого переможця перегонів Великої Британії, який загинув 2007 р. в результаті аварії вертольота, де також був його син.