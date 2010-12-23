У румунському парламенті з балкона викинувся чоловік

У румунському парламенті з балкону зали засідань викинувся чоловік на знак протесту проти дій Кабінету міністрів.

Це сталося, коли з трибуни виступав прем`єр Румунії Еміль БОК, повідомляє румунська агенція AGERPRES.

40-річний чоловік є співробітником телеканалу TVR, передає «Українська правда». На ньому була вдягнена футболка зі словами «Ви вбиваєте майбутнє наших дітей і продаєте нас».

Чоловік зазнав серйозних травм, він у свідомості, але за словами лікарів, ушкодження загрожують його життю.

Через інцидент було призупинено дебати, під час яких парламент мав висловити вотум недовіри прем`єру. Після інциденту дебати продовжились, і вотум недовіри винесений не був.