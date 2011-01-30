Альпініст вижив, упавши з 305 метрів

35-річний альпініст із Шотландії вижив після падіння з 305-метрової висоти.

Як передає ВВС News, нещасний випадок стався на одній із вершин Шотландського високогір`я, неподалік високої точки Британських островів - гори Бен-Невіс. Мешканець Глазго, який перебував на вершині у складі групи з 24 осіб, упав зі схилу. За словами рятувальників, невдаха-альпініст "майже летів", чіпляючись за гірські породи.

Після надходження сигналу рятувальники вирушили на пошуки чоловіка. При цьому, як вони пізніше зізналися, ніхто не сподівався знайти альпініста живим - гора, з вершини якої він упав, височіє над рівнем моря на 305 метрів.

В ході пошукової операції рятувальники помітили біля підніжжя людину, яка розглядала мапу. Спочатку вони не повірили, що це той самий альпініст, проте пізніше встановили, що це саме він.

У чоловіка виявилось кілька синців і незначних травм. Він був дуже наляканий, але тримався на ногах і в цілому не був схожий на людину, яка впала з висоти хмарочоса. За словами рятувальників, по дорозі в лікарню на вертольоті постраждалий охоче підтримував розмову.

Наразі альпініст перебуває у лікарні.