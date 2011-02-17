П’яний водій зупинив рух п’яти поїздів

На Сумщині п’яний киянин, перебуваючи за кермом автомобіля, зупинив рух п’яти потягів.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ в Сумській області, 16 лютого близько 03.00 в с. Сорокине Середино-Будського району 33-річний мешканець Києва при проїзді залізничного переїзду «505 км» не впорався з керуванням автомобіля «Мазда 6» та виїхав на залізничні колії. В результаті механічного пошкодження автівки водій не зміг самостійно звільнити колію. Відтак було затримано рух п’яти потягів - двох пасажирських та трьох товарних потягів міжнародного сполучення, в тому числі на годину – пасажирського потягу «Суми-Москва».

Бійці МНС, що прибули до місця події, провели евакуацію авто із колії, ліквідували аварійну ситуацію. Рух залізничного транспорту був відновлений.

За результатами медичного огляду встановлено, що водій знаходився у стані алкогольного сп’яніння.