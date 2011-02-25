Відкрито автопоромну лінію Іллічівськ–Стамбул

24 лютого в Іллічівському морському торговому порту відбулося урочисте відкриття нової автопоромної лінії Іллічівськ – Стамбул.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Іллічівського морського торгового порту (ІМТП).

Згідно з повідомленням, капітана порома «Sea Partner», що прибув у порт, привітали начальник порту Костянтин ЛАВРИНЕНКО, мер Іллічівська Валерій ХМЕЛЬНЮК, провідні фахівці порту, а також представники Південної митниці прибулого в порт та прикордонного загону.

Теплохід «Sea Partner» завдовжки 184,60 м, шириною 23,50 м і осіданням 6,369 м здійснюватиме щонеділі два судозаходи в порти Ільлічівськ і Стамбул.

«Новий поромний сервіс вдало доповнить регулярні залізнично-поромні лінії та лінії ро-ро, що з’єднують ДП "Іллічівський морський торговий порт" з портами Болгарії, Грузії, Туреччини, Греції, Іспанії, Румунії», – зазначив К.ЛАВРИНЕНКО.

Нагадаємо, поромні перевезення з України досі здійснювалися за маршрутами Іллічівськ – Варна (Болгарія) – Поті/Батумі (Грузія), Іллічівськ – Деріндже (Туреччина). Ро-ро перевезення здійснюються за лініями «Neptun Lines, Piraeus» і «Marmara Cenk Line». Основними портами судозаходів є Валенсія (Іспанія), Пірей (Греція), Констанца (Румунія), Деріндже (Туреччина), Зонгулдак (Туреччина). Місткість суден – до 1600 легкових автомобілів.