У Севастополі планується суто чоловічий суботник

У Севастополі 5 березня планують провести суботник, в якому візьмуть участь лише чоловіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ.

«Ми порадилися на апаратній нараді і ухвалили рішення: може, він не буде супермасовим, але ми хочемо 5 березня провести суботник, присвячений жінкам Севастополя, щоб на цей суботник вийшли лише чоловіки», - сказав він.

За словами керівника міста, «погода ще не дуже добра, щоб щось копати, але давайте зробимо такі речі: візьмемо в руки секатори, пили, і трохи всяку поросль приберемо, попрацюємо фізично».

За словами В.САРАТОВА, якщо не буде сильного дощу, можна буде почати розбивати сквер на вулиці Корчагіна. «Може, посадимо там перші дерева», - сказав він.

Разом з тим губернатор додав: «Коли неофіційно розмовляли, мої колеги говорили: «А що ж ми робитимемо без жінок, якщо жінки не вийдуть?».