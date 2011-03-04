Моурінью дивом уник удара кинджалом

Чоловік, озброєний кинджалом, спробував встромити його в головного тренера мадридського "Реала" Жозе Моурінью, коли той роздавав автографи в аеропорту міста Ла-Корунья на півночі Іспанії, повідомляє Бі-бі-сі.

У результаті нападу, охоронець тренера одержав 4-сантиметровий поріз.

Інцидент стався у п`ятницю минулого тижня, але про нього стало відомо лише зараз.

Іспанський новинний канал Cadena Sur передає з посиланням на джерело в мадридському футбольному клубі, що "Реал" посилив заходи безпеки напередодні майбутнього матчу з "Расингом" з Сантандера.