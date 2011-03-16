Лісоруби знайшли німецьку авіабомбу

На Волині лісоруби виявили німецьку авіабомбу SC-50 поблизу райцентру.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, на вибухонебезпечний предмет натрапили лісоруби під час планового розчищення лісу поблизу смт Турійськ. Помітивши у землі на глибині близько метра залізний предмет, вони одразу ж припинили роботи й повідомили рятувальників. Обстеживши місце знахідки, піротехніки констатували, що, окрім виявленої авіабомби часів Другої Світової війни, інших боєприпасів немає. Дотримуючись усіх запобіжних заходів, вони транспортували бомбу до місця підриву й ліквідували її.

Авіабомбу знешкодили на спеціальному майданчику в Турійському районі.