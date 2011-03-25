ДАІ: на учасників автоМайдану склали лише 6 протоколів

На водіїв шести автомобілів, які брали участь у сьогоднішній акції протесту підприємців на Європейській площі у Києві, були складені адміністративні протоколи за ч.1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил зупинки, стоянки).

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю управління ДАІ м. Києва.

За даними ДАІ, на Європейській площі у центрі столиці відбулися масові заходи за участю підприємців з різних регіонів України, у яких брали участь 89 автомобілів учасників акції.

Під час нагляду за дорожнім рухом співробітниками управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві були задокументовані за допомогою відеоапаратури факти порушень правил дорожнього руху України водіями - учасниками акції протесту. Ці порушення, зазначають у київському ДАІ, призвели до ускладнень в дорожньому русі.

Водночас, інцидентів між учасниками автопробігу і працівниками Державтоінспекції зафіксовано не було, йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН із посиланням на Відділ зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Києві, ДАІ складало протоколи відносно 10 учасників протестного автопробігу підприємців за порушення правил паркування на Європейській площі.

Мітинг підприємців в рамках акції «Автомобільний марш протесту по Україні» сьогодні відбувся на Європейській площі столиці.

Участь у ньому взяли близько 500 підприємців та їх прихильників.

Всеукраїнський автомобільний марш протесту стартував 21 березня одночасно із Заходу і Сходу України - зі Львова та Луганська - під гаслом: «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам!».

Своєю акцією учасники автопробігу закликали захистити Конституцію, зупинити економічні репресії і соціальні експерименти під виглядом реформ, створити умови для розвитку підприємництва та економіки України.