У Голій Пристані відбудеться з'їзд уфологів

У Голій Пристані Херсонської області в травні відбудуться міжнародна конференція з космонавтики та з`їзд уфологів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами представників організаторів заходу, 7 травня відбудеться конференція, присвячена 50-річчю польоту Юрія Гагаріна в космос, космонавтиці і пропаганді астрономічних знань серед молоді і населення. У конференції візьмуть участь представники об`єднання Космопошук з різних міст України і Росії та найбільш талановиті учні шкіл району з результатами власних досліджень і наукових робіт, а також їхні керівники.

Конференція відбуватиметься в приміщенні школи № 3.

Одразу після завершення конференції почне роботу Шостий всеукраїнський польовий з`їзд дослідників і груп Космопошуку, який відбудеться з 7 по 9 травня на узбережжі Чорного моря біля с.Круглоозерка Голопристанського району. У програмі з`їзду - обмін досвідом учасників і обговорення актуальних питань.

Довідка УНІАН. Космопошук - міжнародний рух, що досліджує маловивчені, зокрема криптофізичні, аномальні явища та інші прикордонні і проривні напрямки в науці.