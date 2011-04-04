На Волині лелека провалився у водонапірну вежу

На Волині рятувальники визволили лелеку з водонапірної вежі.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-центрі Управління МНС України у Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, до рятувальників звернулася мешканка урочища Венське Шацького району, яка повідомила, що лелече гніздо, звите на даху недіючої водонапірної вежі, провалилося, й лелека опинився усередині. У тісній пастці птахові не вистачило простору розмахнутися крильми, щоб вибратися самотужки.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які піднялися до даху водонапірної конструкції й обережно дістали лелеку.

На щастя, внаслідок падіння у вежу птах не постраждав, і рятувальники відпустили його на волю.