Поліція заарештувала мера Вашингтона за акцію протесту

Поліція Капітолія затримала мера столичного округу Колумбія Вінсента Грея та кількох членів міської ради за участь в несанкціонованій акції протесту біля будинку Конгресу у Вашингтоні, повідомляє міська телекомпанія WUSA.

У середині дня мер у супроводі десятка чиновників приїхав до однієї з офісних будівель сенату, щоб висловити протест проти скорочення бюджетного фінансування міських програм. Грей і чиновники перекрили вулицю, і взявшись за руки, почали скандувати протестні гасла. "Руки геть від міста", - кричали чиновники.

Поліція, що приїхала на місце подій, затримала мера та ще 30 осіб і відвезла до поліцейської дільниці.

Сенат нині обговорює законопроект про фінансування держвидатків. У результаті планованого скорочення Вашингтон може втратити фінансування соціальних програм, зауважує РІА "Новости".

Поліція Капітолія є самостійною правоохоронною службою і не підпорядковується міській владі. До зони відповідальності поліції Капітолію входить територія навколо будинку Конгресу, довколишні вулиці й паркі.