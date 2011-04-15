Бензину дозволили подорожчати ще на 10 копійок

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,95 грн./л, на дизельне пальне – до 9,45 грн./л.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що таке рішення ЕАГ ухвалила на своєму засіданні 14 квітня.

Головуючий на засіданні ЕАГ міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО зазначив, що уряд вжив безпрецедентних заходів для стабілізації вітчизняного ринку нафтопродуктів, знизивши акцизи на бензин марки А-95 на 50 євро/тонна і на дизпальне – 30 євро/тонна. Міністр підкреслив, що завдяки цим заходам ціна на нафтопродукти повинна стабілізуватися.

«Ми не просто рекомендуємо певні ціни, а надаємо економічно обгрунтований рівень вартості пального, підкріплюємо його зниженням податкового навантаження. Тому розраховуємо, що реакція гравців ринку нафтопродуктів буде відповідною», – сказав Ю.БОЙКО.

В ході засідання ЕАГ її учасники також зазначили, що зниження вартості нафти у світі, яке спостерігалося протягом декількох останніх днів, сприятиме стабілізації цін на ринку пального в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня ц.р. ЕАГ підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,85 грн./л, на дизельне пальне – до 9,35 грн./л.