На вулиці Луганська на жінку напав ведмідь

До Луганської обласної клінічної лікарні була доставлена жінка, на яку напав ведмідь. На даний момент лікарі проводять обстеження постраждалої. Про це кореспонденту Cxid.info повідомив заступник головного лікаря ЛОКЛ Сергій Бабенко..

«Близько 14 годин в ЛОКЛ поступила жінка з важкою травмою голови і тіла, на яку на вулиці накинувся ведмідь. Про стан постраждалої говорити поки рано. Зараз проводяться всі необхідні процедури, зокрема рентген», - повідомив Сергій Бабенко.

За даними видання ведмідь втік з приватних володінь, і якийсь час бродив по вулиці Комісара Санюка. У головному управлінні МНС в Луганської області інформацію про ведмедя Cxid.info підтвердили, сказавши, що на місце виїхала оперативна група.