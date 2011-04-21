Колесніков: для будівництва доріг ми вибрали німецький шлях

Міжнародна автомобільна федерація підтримує заходи українського уряду, спрямовані на розвиток дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки руху, й буде їм сприяти.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, про це заявив президент Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Жан ТОДТ під час зустрічі з віце-прем`єр-міністром - міністром інфраструктури України Борисом КОЛЕСНІКОВИМ і президентом Автомобільної федерації України Євгеном ЧЕРВОНЕНКОМ.

«На жаль, Україна отримала важкий спадок від колишнього СРСР - практична відсутність належної дорожньої інфраструктури, найважливішої складової частини системи забезпечення безпеки дорожнього руху», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. За його словами, тому уряд зараз здійснює амбітну програму розвитку європейської інфраструктури.

«Для будівництва нових доріг ми вибрали зразок Північно-Західної Європи, чимось подібний до німецького розвитку будівництва доріг, і пішли шляхом оподаткування акцизу на пальне. Скасування транспортного збору й направлення акцизних зборів на будівництво доріг дають шанс через 5-7 років отримати абсолютно нову автомобільну країну. Вже в 2012 році це дасть нам 3 млрд. дол. на будівництво нових доріг», - повідомив віце-прем`єр-міністр.

У свою чергу, Ж.ТОДТ заявив, що він уражений успіхами України в питаннях безпеки дорожнього руху, зокрема, скороченням за чотири роки числа загиблих і постраждалих у ДТП більш ніж удвічі. «Проте на цьому не можна зупинятися: потрібно скоротити ці показники до мінімуму», - сказав він, підкресливши, що організація готова всіляко допомагати Україні в цьому питанні, а FIA сприятиме залученню ресурсів міжнародних фінансових організацій і агентств для реалізації проектів в Україні.

«Ми також серйозно працюємо над розвитком сучасного громадського транспорту в Україні. Заміщення індивідуальних автомобілів сучасним і комфортним громадським транспортом є одним із елементів Програми дій ООН із підвищення безпеки руху», - додав Б.КОЛЕСНІКОВ. Він зазначив, що питання відновлення громадського транспорту в Україні є невідкладним, а українські виробники готові забезпечити виробництво транспортних засобів великої місткості.

Ж.ТОДТ зазначив, що FIA підтримує такі підходи й готова надавати необхідну підтримку цим проектам.

Довідка УНІАН. Міжнародна автомобільна федерація була створена в 1904 році 13 автомобільними клубами Європи та Америки. Зараз об`єднує понад 227 національних автомобільних клубів і асоціацій із 132 країн п`яти континентів, членами яких є понад 100 млн. автомобілістів.

Членом FIA від України з 1992 року є Автомобільна федерація України.