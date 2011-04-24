Померла жінка, яку кинули в море при евакуації

01:10, 24 квітня 2011
Разное
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Трагедія під час круїзу

У британському госпіталі померла жінка, яку норвезькі рятувальники випустили у воду, евакуюючи з круїзного корабля.

73-річна Джанет Річардсон відчула нездужання під час круїзу. У той момент, коли рятувальники намагалися перенести її з круїзного лайнера на човен берегової охорони, два судна раптово розійшлися, і носилки впали у воду.

Річардсон провела в крижаній воді вісім хвилин, перш ніж рятувальники змогли її витягнути.

 

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