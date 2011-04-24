Дружина президента Франції чекає дитину

Французький глянсовий журнал Closer у суботу повідомив, що дружина президента Франції Ніколя Саркозі Карла Бруні-Саркозі чекає дитину.

З посиланням на джерело, близьке до президентського подружжя, журнал пише: "Ми ще не знаємо, хлопчик це чи дівчинка - поки дуже рано, але можна бути впевненими, що перша леді вагітна". При цьому Closer зазначає, що президент і його дружина нібито просили людей зі свого оточення поки не розголошувати новину.

Французькі ЗМІ нагадують, що під час офіційного візиту до Індії в грудні 2010 року Саркозі та його дружина відвідували знаменитий мавзолей Тадж Махал. Тоді служитель храму повідомив журналістам, що Карла просила його помолитися, щоб в неї народився син.

Якщо інформація підтвердиться, то колишня модель, якій нині 43 роки, стане матір`ю вдруге. Для Ніколя Саркозі це буде вже четверта дитина.

Журнал Closer, зауважує News.ru, відомий у Франції зокрема скандальними публікаціями про життя політиків, за які йому неодноразово доводилося відповідати перед судом. Групу Mondadori France, яка його видає, раніше штрафували за статтю про особисте життя екс-кандидата в президенти соціаліста Сеголен Руаяль, за публікацію фотографій колишньої дружини Саркозі Сесілії, а також за чутки про "роман" Саркозі і французької телеведучою Лоранс Феррарі.