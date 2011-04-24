Біля Дому-2 знайшли другу бомбу

Міліція затримала підозрюваного в причетності до вибуху, який стався вранці 24 квітня на знімальному майданчику реаліті-шоу "Дім-2", повідомляє РІА "Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах Москви.

Ім`я підозрюваного не називають; повідомляється лише, що це "уродженець одного з сибірських міст". За даними видання Life News, затриманий - 38-річний Сергій Ляпін з Новокузнецька.

Підозрюваного знайшли в Істрінськом районі Підмосков`я, де в селі Лешково і знімають телепередачу. З ним проводять слідчі дії.

Саморобна бомба в рюкзаку вибухнула, коли її виявили двоє охоронців "Дома-2", нагадує Лента.ру. Одному з них відірвало кисть руки і пошкодило ногу, другий відбувся незначними пораненнями. Пізніше поряд з місцем вибуху був знайдений ще один підозрілий мішок, в ньому також була бомба. ЗМІ повідомляли неофіційні версії мотивів зловмисника. За одними даними, злочинець погрожував одному з учасників передачі. За іншиит, він був розлючений саме на охоронців.