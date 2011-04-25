«Мазда» збила п'ятьох людей: троє загинули

У Сімферополі сьогодні вночі легковий автомобіль наїхав на п'ятьох людей: троє загинули, ще двох травмовано.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

Через наїзд автомобіля «Мазда» під управлінням 25-річного водія загинули 22-річний, 36-річний і 39-річний чоловіки.

До сімферопольських лікарень доставлено 17-річного хлопця із закритою черепно-мозковою травмою, політравмою, переломами двох ребер і гомілки і 27-річного чоловіка з політравмою, компресійним переломом шийного і грудного хребців, закритою черепно-мозковою травмою і тупою травмою живота.

Стан першого оцінюється лікарями як середній тяжкості, стабільний, другого – як важкий, стабільний.