Де в Києві чекати заторів через чорнобильські роковини

У зв'язку з проведенням заходів пам'яті на честь 25-й річниці аварії на Чорнобильської АЕС у Києві можливі ускладнення в проїзді по наступних напрямках:

26-го квітня протягом дня:

Аеропорт Бориспіль - проспект Бажана - Центр

Центр - Поділ - вулиця Богатирська - Вишгородське Шосе і далі у бік населених пунктів Димер - Катюжанка - Іванків і назад.

У цей час пройдуть наступні заходи:

10.00 - проспект Миру, 16 (покладання квітів до Меморіального кургану героїв Чорнобиля на території церкви Св. Архангела Михайла і пам'ятному знакові "Воїнам Чорнобиля" у Дніпровському районі)

10.00 - вул. Нагорна, 6 (ритуал пам'яті з покладанням вінків і квітів до пам'ятних місць у Шевченківському районі: "Коло Пам'яті", "Курган Могила", молебень у пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи)

12.00 - проспект Перемоги, 142 /сквер вул. Пушиної (проведення мітингу-реквієму з поминальним обідом. Відкриття алеї "Героїв Чорнобиля" із установленням семи погрудь)

13.30. - вул. Фрунзе, 99 (проведення мітингу-реквієму і панахиди за жертвами Чорнобильської катастрофи в Подільському районі біля Національного музею "Чорнобиль")

14.00 - перехрестя вулиць Ніколаєва і Бальзака (проведення мітингу-реквієму біля пам'ятного знаку "Пам'яті жертв Чорнобиля" і відкриття першої черги Парку Пам'яті в Деснянському районі)

16.00 - Московська Площа, на ділянці початку Голосіївського проспекту (д.15 А) , у зв'язку з відкриттям пам'ятника-меморіалу в сквері біля Центральної Наукової Бібліотеки ім. Вернандського.

27 квітня:

У районі вулиць Січневого Повстання і Дніпровський спуск, а також інших вулиць прилеглих до Києво-Печерської Лаврі.

Як відомо, у зв'язку з проведенням заходів пам'яті з нагоди 25-ої річниці аварії на Чорнобильській АЕС, у Києві очікується прибуття президента РФ Дмитра Медведєва і патріарха РПЦ Кирила, які разом з президентом Януковичем відвідають Чорнобиль й інші меморіальні місця.

Українська правда. Київ