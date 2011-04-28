Як повірити в себе і досягти успіху

Бізнес-тренер Іцхак ПІНТОСЕВИЧ презентував свою нову книгу “Уверенность в себе и ораторское мастерство”.

Свою нову роботу він представив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як відзначив автор, це вже третя книга-тренінг слідом за “10 заповедей успеха” и “7 заповедей энергии и здоровья”.

За словами І.ПІНТОСЕВИЧА, книга розрахована для тих, хто хоче бути більш реалізованим і досягати успіху в будь-яких сферах життя, набуваючи дві базові навички: впевненість у собі і мистецтво переконання. У книзі викладена для цього необхідна інформація, а також є завдання, завдяки яким читач одержує вже навички ораторської майстерності та алгоритми збільшення своєї самооцінки. Надалі, як стверджує тренер, ці навички переходять у звички.

За словами І.ПІНТОСЕВИЧА, зазвичай людина використовує лише 20-30 відсотків своїх можливостей. Завдяки книзі, стверджує автор, кожен зможе багато що дізнатися про свої справжні можливості й добитися в житті набагато більшого.

“Через те, що у середньостатистичної людини немає впевненості в тому, що вона зможе, вона не ставить перед собою великі цілі. Маленькі цілі не надихають, і більшість людей живе і дивиться телевізор, спостерігаючи за успіхами інших людей, тому що у них немає своїх цілей. А немає у них своїх цілей не тому, що вони не талановиті – кожна людина дуже талановита, – а тому що більшість людей не вірять у свої можливості. А чому не вірять? Знову ж таки, в дитинстві їм сказали: багато хочеш – мало одержиш... Хтось в це повірив і перестав хотіти багато... А хтось, наприклад, Наполеон, він жив за іншим принципом. Одна думка, що рухала Наполеоном все життя: мрій про неможливе – досягнеш багато чого”, - наголосив І.ПІНТОСЕВИЧ.

За словами автора, чотири п`яті книги – саме про це: як набути впевненості в собі, як перестати боятися. “А ораторська майстерність - це навичка, що допомагає перевірити, наскільки ти впевнений в собі, і допомагає, коли вже ти зрозумів, що впевнений в собі, впливати на людей для того, щоб вони тобі допомагали”, - зазначив автор.

На його переконання, кожен має весь час продовжувати розвивати себе, щоб одержувати нові, кращі результати в житті.

Автор повідомив, що наступна книга, над якою він вже почав працювати, присвячена тому, як створити щасливу сім`ю.

Крім того, він повідомив про намір вже до кінця травня випустити свої книги в аудіоформаті.