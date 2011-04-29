Двоє безробітних крали гроші разом з банкоматами

Співробітники міліції затримали у четвер в Петербурзі підозрюваних у викраданні двох банкоматів з поштових відділень, повідомив РІА "Новости" телефоном співрозмовник з правоохоронних органів міста.

За його словами, двоє невідомих 15 лютого і 6 березня викрали два банкомати з приміщень пошти, в яких було майже 4 мільйони рублів (більше 140 іис. доларів). "Затримані двоє чоловіків, 1984 і 1983 р. н., обоє безробітні. Частина викрадених грошей вилучена", - сказав співрозмовник агентства.