Голова Держслужби автодоріг перейшов на роботу до Держагентства

І першого заступника забрав із собою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Володимира ДЕМІШКАНА з посади голови Державної служби автомобільних доріг України. Відповідний указ № 523/2011 оприлюднений на сайті глави держави. Іншим указом (№ 524/2011) Микола МЕЗДРІН звільнений з посади першого заступника голови Держслужби автомобільних доріг. *** Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Володимира ДЕМІШКАНА головою Державного агентства автомобільних доріг України. Відповідний указ № 537/2011 оприлюднений на сайті глави держави. Іншим указом (№ 538/2011) Микола МЕЗДРІН призначений першим заступником голови Держагентства автомобільних доріг.

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