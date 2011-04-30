Голова Держслужби автодоріг перейшов на роботу до Держагентства

04:18, 30 квітня 2011
Разное
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І першого заступника забрав із собою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Володимира ДЕМІШКАНА з посади голови Державної служби автомобільних доріг України.

Відповідний указ № 523/2011 оприлюднений на сайті глави держави.

Іншим указом (№ 524/2011) Микола МЕЗДРІН звільнений з посади першого заступника голови Держслужби автомобільних доріг.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Володимира ДЕМІШКАНА головою Державного агентства автомобільних доріг України.

Відповідний указ № 537/2011 оприлюднений на сайті глави держави.

Іншим указом (№ 538/2011) Микола МЕЗДРІН призначений першим заступником голови Держагентства автомобільних доріг.

 

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