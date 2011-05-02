Пробіг ретроавтомобілів пройде від Бахчисарая до Донецька
І присвячений засновникові Маріуполя
З 2 по 7 травня містами півдня України пройде пробіг ретроавтомобілів «Крим - Донбас. Шлях Святителя Ігнатія».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Сімферопольської та Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.
Автопробіг присвячено 225-річчю Святителя Ігнатія, митрополита Готфейського та Кафайського – засновника міста Маріуполя.
Як йдеться в повідомленні, учасники автопробігу візьмуть із собою ікону з мощами Ігнатія Маріупольського, планується відвідати Бахчисарай, Сімферополь, Джанкой, Херсон, Нову Каховку, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Макіївку та Донецьк, де священнослужителі здійснюватимуть молебні.
Основний склад групи - машини клубу любителів ретроавтомобілів «АРД - Авто Ретро Донбасу», серед яких - «Побєди», «Чайки», «Волги».
Акцію на згадку про Святителя Ігнатія та переселення православних греків у 18 столітті з Криму в Приазов`я проводить Донецька єпархія спільно із ЗАТ «Донецьксталь»-металургійний завод» і Союзом греків України.