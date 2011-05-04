Митниця вилучила в пасажира ювелірних виробів на 4 мільйони

Українські митники вилучили у громадянина Великобританії незадекларовані ювелірні вироби вартістю майже 4 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби України, під час митного контролю пасажирів рейсу «Відень-Дніпропетровськ» увагу інспекторів митниці привернула сумка громадянина Великобританії, яка, як і весь інший його багаж, проходила перевірку через рентгеноінтроскопічний прилад. Після проходження іноземцем зони спрощеного митного контролю («зеленого коридору») інспектор запропонував пред’явити речі для догляду.

Коли англієць без жодних заперечень відкрив свій багаж, то в ньому митники виявили близько сотні різних ювелірних прикрас: кільця, сережки, запонки, браслети, ланцюжки, годинники, інкрустовані коштовним камінням. Іноземець не збирався нічого приховувати і пояснив, що він - ювелір і везе вироби для демонстрування нашим ювелірним салонам, щоб згодом із зацікавленими сторонами укласти угоди на виготовлення подібних виробів. Каміння, які представлені у виробах, є нічим іншим, як справжніми діамантами. На підтвердження своїх слів англієць взяв сережку з чорним камінням і легко розрізав дзеркало коробочки, в якій зберігались прикраси. Він також повідомив, що вартість ювелірних виробів становить близько 300 тисяч англійських фунтів стерлінгів (приблизно 3, 8 млн. грн.).

Як пояснив громадянин Великобританії, він не був обізнаний з особливостями українського митного законодавства, а тому не задекларував цінності для тимчасового ввезення.

Зазначені дії громадянина призвели до порушення ним митних правил за ознаками статті 340 Митного кодексу України (недекларування товарів).

На підставі складеного протоколу, предмети правопорушень було вилучено в повному обсязі та передано на зберігання митному органу для проведення подальшої експертизи.