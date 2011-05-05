Опозиція підтримає скасування ТО для легкових автомобілів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що опозиція підтримує скасування обов’язкового технічного огляду для легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА, про це заступник голови ВР сказав, коментуючи внесений Президентом України на розгляд парламенту Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень.

М.ТОМЕНКО нагадав, що останнім часом в українському суспільстві активно ведеться дискусія щодо необхідності скасування обов’язкового технічного огляду передовсім для легкових автомобілів, які не використовуються у комерційних цілях. За його словами, за ініціативою депутатів від опозиції це питання неодноразово підіймалося у Верховній Раді, однак провладні фракції не давали жодного голосу у його підтримку. Натомість, під впливом опозиції та громадськості, 15 квітня було внесено такий Законопроект від імені Президента України, а 19 квітня законопроект був включений до порядку денного сесії.

Віце-спікер парламенту висловив переконання, що не дивлячись на те, що ініціативу громадськості та опозиції переформатували в ініціативу Президента, опозиція голосуватиме за ухвалення даного законопроекту, оскільки йдеться про необхідність ліквідувати тіньові та корупційні схеми, які використовуються працівниками Державтоінспекції при проходження техоглядів. Він наголосив, що, за оцінками експертів близько 90% власників транспортних засобів отримують талон про проходження технічного огляду без здійснення перевірки, за допомогою так званих корупційних схем, а обсяг таких неофіційних платежів щороку становить близько мільярда гривень.

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що наступному пленарному тижні даний законопроект, як мінімум, буде прийнято у першому читанні.