Телеоператор загинув, впавши з катера під час зйомок

Рятувальники в п`ятницю планують відновити пошук телеоператора ДТРК "Росія" Павла Балакірєва, який упав у четвер вдень з катера в Неву, повідомив РІА "Новости" представник петербурзького управління МНС.

Співрозмовник агентства зазначив, що роботи вести буде дуже складно через сильну течію і велику глибину річки в районі пошуку. В МНС зазначають, що шансів вижити у Балакірєва практично не було.

Слідчі органи почали перевірку і наголошують, що, за попередніми даними, трагедія сталася через недотримання правил безпеки членами екіпажу і пасажирами судна.

За даними СК, екіпаж катера складався з капітана і двох помічників. На борту були кореспондент і телеоператор ДТРК "Росія". Заступник директора ДТРК "Санкт-Петербург" Ігор Ігнатьєв розповів РІА "Новости", що Балакірєв у момент інциденту брав участь в рейді Росприроднагляду, знімаючи сюжет про готовність акваторії до літнього сезону.

Балакірєву було 26 років, півроку тому в нього народився син.