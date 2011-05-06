8 травня у Києві відбудеться патріотична акція «Живи та пам’ятай: ми – За Своїх!», присвячена 66-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Організаторами акції виступають Громадська організація офіцерів запасу «Команда «За своїх», Асоціація розвитку громадянського суспільства України, Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу, політична партія «Громадянська позиція».

Акція стартує о 9.00 святковим автопробігом по проспекту Перемоги від станції метро "Житомирська" до станції метро "Шулявська".

О 10.00 на площі біля Монумента на честь радянських воїнів-танкістів – визволителів Києва розпочнеться урочистий мітинг. У програмі заходу: шанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, святковий концерт, частування солдатською кашею.

Запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до вшанування ратного подвигу воїнів Радянської Армії.

Контактний телефон: (050)356-63-08. Координатор – Олександр Таран.