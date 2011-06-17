Історик Литвин не читає постанов Верховної Ради на історичну тематику?

Чим ближче 22 червня, тим напруженіше виглядає політична ситуація на заході країни, де мають вчинити антиукраїнську ходу проросійські сили... Чи повторяться тут події, що мали місце 9 травня?

Цікаво, що жару до спланованого конфлікту між право– та ліворадикалами додала постанова Верховної Ради «Про запровадження в Україні особливої церемонії – проведення 22 червня кожного року Хвилини пам’яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» від 20 травня.

Нічого крамольного в самій постанові немає, усі її чотири пункти виписані досить толерантно й абстрактно. Вона стосується всіх українців, котрі загинули під час страшного протистояння двох режимів.

Єдине, що муляє око, – це преамбула, у якій зазначається: «22 червня 1941 року фашистські загарбники без оголошення війни вторглися на територію Радянського Союзу. З винятковою хоробрістю і мужністю радянські військові та цивільне населення прийняли нерівний бій і назавжди увійшли в історію як герої».

Написано в кращих традиціях радянського періоду. Мабуть ініціатор постанови «регіонал» Олег Надоша готуючи текст, просто списав ці два речення з якогось ідеологічного підручника часів брежнєвського застою або попросив зробити це когось із фракції КПУ. Здається, не вчитувався в постанову й голова ВР, коли її підписував, бо не віриться, що Володимир Литвин, доктор історичних наук, член Національної академії наук України, автор книги «Україна в Другій світовій війні (1939-1945 рр.)» не знає, що в Німеччині не було фашизму, а був націонал-соціалізм, який на прохання Сталіна замінили в літературі на фашизм, аби не перегукувався з радянським соціалізмом.

Не зовсім коректним у преамбулі є згадування Радянського Союзу, більш доречним було б «вторглися на українські землі» чи “територію Батьківщини”, але а ж ніяк не СРСР.

Розумію, що відповідна постанова, як і сумнозвісний неконституційний закон «Про червоні прапори» приймалися теперішньою українською владою на догоду Білокамінній, адже там із 8 червня 1996 року діє указ президента РФ про оголошення 22 червня «Днем скорботи і пам’яті». Проте в російському указі жодним словом не згадано про напад нацистів на Радянський Союз, мова йде про скорботу за загиблими, котрі захищали свою Батьківщину, тобто Росію. Виходить у російських урядовців вистачило мудрості не згадувати в документі неіснуючої держави, у наших – ні.

До речі у 2000 році тодішній президент Леонід Кучма також підписав указ «Про День скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні», і в ньому йдеться про український народ, війну в Україні, немає там згадок про СРСР, а замість фашизму, скрізь значиться нацизм.

Відповідну Хвилину пам’яті доцільніше було б запровадити 1 вересня – у день початку Другої світової війни. Адже до 1941 року в Галичині вже гинули українці від військових дій. Як тоді бути з ними?

Ми маємо пам’ятати, що кожен українець, який воював на тій чи іншій стороні, боронив свою Вітчизну – хтось Радянську Україну, хтось Незалежну Україну. Не варто тепер засуджувати їх чи намагатися сприймати з позицій сьогодення – тоді була інша геополітична ситуація, інші життєві принципи.

На жаль така драматична історія нашого народу, і змінити її ми не в силі.

У роки протистояння двох тиранів і режимів загинули мільйони наших співвітчизників, і не варто їх ділити за політичними вподобаннями, вшановувати пам`ять політичними мітингами й бійками, даючи тим самим привід насміхатися над нами європейцям і зловтішатися російським можновладцям.

Володимир Гінда, історик