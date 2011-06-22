У Луганську відкрили пам'ятник митникові Верещагіну (фото)

Сьогодні, 21 червня, напередодні 20-річчя створення митної служби України біля будинку Луганської обласної митниці відкрили пам`ятник «За державу». Скульптура закарбувала Павла Артемійовича Верещагіна - легендарного митника з "Білого сонця пустелі" у виконанні уродженця Луганська Павла ЛУСПЕКАЄВА, повідомляє кореспондент УНІАН.

Як зазначив на урочистому відкриття пам`ятника губернатор Володимир ПРИСТЮК, в появі пам`ятника активну участь взяли не тільки влада й митники, а й 18 підприємств області. «Це дуже важливо, коли держава і представники бізнесу співпрацюють і без будь-якого тиску можуть домовитися», - заявив він.

«Верещагін став рідним у нашому професійному середовищі. Більш того, це символ державного ставлення до виконання службового обов`язку», - заявив на церемонії відкриття пам`ятника начальник Луганської митниці Юрій СЕВАСТЬЯНОВ.

Також працівники митниці сподіваються, що пам`ятник стане не тільки предметом їх гордості, а й місцевою визначною пам`яткою. Автор пам`ятника - відомий луганський скульптор Віктор ЗАКАЛЮКІН.

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