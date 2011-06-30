Кабмін реорганізує Державтотрансслужбу

Кабінет міністрів України розпорядженням від 22 червня 2011 р. № 585-р створив комісію з проведення реорганізації Державної автотранспортної служби.

Текст документа розміщено на сайті КМУ.

Головою комісії затверджено голову Державної автотранспортної служби Сергія ДОБРОХОДА. Йому доручено затвердити персональний склад комісії; забезпечити здійснення заходів, пов`язаних із реорганізацією Державної автотранспортної служби; проінформувати Кабмін в тримісячний термін про результати проведеної роботи.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2011 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ліквідував, утворив і перейменував ряд центральних органів виконавчої влади. Зокрема, ліквідовано Державну автотранспортну службу, створено Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція). Президент також затвердив Положення про «Укртрансінспекцію».

При цьому Кабміну в двомісячний термін доручено передбачити витрати на утримання інспекції, вирішити питання про передачу майна, необхідного для забезпечення її діяльності, подати пропозиції з приведення законодавчих актів у відповідність з цим указом.

Згідно з документом, «Укртрансінспекція» є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через віце-прем`єр-міністра – міністра інфраструктури України.