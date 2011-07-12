Янукович-молодший передав свій виграш Шацькому паркові

2-7 липня відбувся II етап Чемпіонату України з трофі-рейдів «Україна Трофі».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив один із організаторів II етапу Чемпіонату України з трофі-рейдів «Україна Трофі» (Ukraine Trophy) - президент Асоціації розвитку позашляхових видів спорту, керівник комітету з трофі-рейдів Федерації автоспорту України Сергій ОСАДЧИЙ.

“Відбувся найбільший захід в Україні, найбільший міжнародний трофі-марафон, який проходив як другий етап чемпіонату України з трофі-рейдів. Гонка пройшла на найвищому рівні з великими позитивними результатами, емоціями учасників, глядачів та спортсменів. Це була одна з найскладніших гонок за історію. Рівень спортсменів у нас в країні значно виріс”, - сказав С.ОСАДЧИЙ.

Він наголосив, що цей етап виявився найтривалішим (6 днів), найдовшим (1200 км) серед подібних змагань та наймасовішим за кількістю учасників. Так, до українських екіпажів цього разу приєдналися команди з Росії, Білорусі, США та Лівану. Командам доводилося долати бездоріжжя українського Полісся за маршрутом Київ-Шацьк. Це найскладніша ділянка для трофі-рейдів в Україні і одна з найскладніших у СНД. Трек прокладений вздовж білоруського кордону через населені пункти Овруч, Глинне, Зарічне, Невір.

С.ОСАДЧИЙ підкреслив, що незважаючи на всю складність, цей маршрут є дуже мальовничим, адже проходить поруч з територіями національних парків і заповідників. Змагання проводилися у 6 категоріях: від стандартних повнопривідних позашляховиків до підготовлених автомобілів, квадроциклів, мотоциклів. Складність траси залежала від рівня підготовленості транспортних засобів. Чим краще підготовлений автомобіль або квадроцикл, тим складнішою була траса.

Призовий фонд змагань склав 500 000 гривень. Він розподілився між переможцями в різних класах таким чином: за 1 місце - 30 000 грн., за 2 місце - 20 000 грн. та за 3 місце - 10 000 грн. Тільки в класі «туризм» виграші були меншими: 3 000 грн., 2 000 грн. і 1 000 грн. відповідно.

«Ми задоволені ходом змагань. Нам вдалося виконати всі поставлені завдання і провести в Україні масштабний трофі-марафон високого рівня, як за складністю, з 115 екіпажів, що стартували в Києві, до фінішу доїхало лише 83, так і за рівнем організації та дотримання міжнародних стандартів, у тому числі й екологічних.

Маршрут перегонів від самого початку був прокладений лише по тих місцевостях, де рух автомобілів дозволений, а там, де потрібно було отримувати додаткові погодження – ми їх отримали. Тим не менше, я дуже вдячний активістам-екологам, які так щиро і завзято супроводжували наші змагання і навіть прочитали всім спортсменам лекцію з екологічної безпеки перед початком перегонів. Адже одне з наших завдань – пропаганда цивілізованого автотуризму і збереження природних багатств України», - зазначив С.ОСАДЧИЙ.

Також він повідомив, що двоє переможців - у класах TR-2 і TR-3 голова наглядової ради приватного акціонерного товариства «Метал Юніон» Руслан ЦИПЛАКОВ і народний депутат, призер першого туру Чемпіонату України Віктор ЯНУКОВИЧ свої грошові виграші направили на адресу Шацького національного природного парку.

В свою чергу екологічний активіст Тарас ПУШКАР, який проїхав більшу частину маршруту разом із спортсменами, сказав: «Ми вдячні організаторам за те, що вони змінили маршрут, завдяки чому знизився негативний вплив на навколишнє середовище. Однак джипінг без негативного впливу в природі в принципі неможливий через шум, скупчення машин та людей. Єдине рішення - це проводити такі заходи якомога далі від цінних територій.»

Організатори та учасники одностайно заявили про те, що надалі потрібно розвивати та удосконалювати подібні змагання в Україні, адже цей трофі - марафон однозначно засвідчив, що ми можемо проводити позашляхові перегони європейського рівня і, таким чином, не лише розвивати автомобільний спорт, алей відкривати нашу крану для іноземних та внутрішніх туристів, любителів активного відпочинку.

Довідка УНІАН. «Трофі-рейд» - змагання із подолання бездоріжжя, в якому, як правило, беруть участь позашляхові автомобілі, мотоцикли та квадроцикли. Основна відмінність трофі-рейдів від інших автомобільних змагань: щоб виграти, екіпаж має одночасно виконати декілька завдань: пройти спецділянку (маршрут по бездоріжжю) у визначений регламентом час та виконати низку спеціальних завдань на кожному етапі.