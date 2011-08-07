Тунель під Дніпром у Києві буде платним

Заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО не виключає, що тунель під річкою Дніпро в столиці буде платним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Р.КРАМАРЕНКО зазначив, що будівництво підземних тунелів дасть змогу значно розвантажити міські дороги та у рази зменшить кількість заторів. За його словами, сьогодні Столичним шосе з вул. Заболотного рухається велика кількість вантажного транспорту, тому варто збудувати два тунелі під Дніпром. Один – на півдні від вулиці Заболотного до Лівого берега, а другий – це продовження північної частини Кільцевої дороги. Це дасть змогу повністю розвантажити Московський міст, Південний міст та Дарницький залізнично-автомобільний міст, які працюватимуть виключно для громадян міста, а весь транзитний транспорт буде їхати кільцевою дорогою.

Також, за його словами, великою проблемою є завантаження центральної вулиці Хрещатик, адже практично весь транспорт проїжджає через цю вулицю, щоб потрапити з одного кінця міста до іншого. Тому необхідно збудувати тунель, який розвантажить саме центральну вулицю – від станції метро «Лівобережна» до площі Перемоги.

«На сьогоднішній день у перемовинах щодо будівництва тунелю під Дніпром ми найбільше просунулися з французькою компанією Vinchi – нами чітко зрозуміла вартість будівництва, але поки остаточної відповіді щодо можливості фінансування даного проекту немає. Днями також ми провели зустріч з індійською компанією, яка експлуатує кілька тисяч кілометрів доріг у всьому світі, вони так само зацікавилися цим проектом. Якщо ми не знайдемо інвестора, який буде готовий побудувати за свої гроші і взяти в експлуатацію цей об`єкт, то ми будемо змушені за рахунок випуску додаткових облігацій фінансувати цей тунель. Ми ведемо техніко-економічні розрахунки щодо того, щоб зробити цей тунель платним», – розповів Р.КРАМАРЕНКО.