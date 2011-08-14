Троє людей потонули в колодязі

У Дніпропетровській області троє осіб потонули в колодязі на території приватного домогосподарства у селі Петровське Васильківського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора, 13 серпня, о 15.15.

За даними МНС, спочатку у колодязь з водою (глибина 10 метрів) впав один місцевий мешканець, ще двоє осіб загинули при спробі його врятувати.

Трагедія сталася внаслідок порушення заходів безпеки, йдеться у повідомленні.

О 18.45 підрозділом оперативно-рятувальної служби Васильківського району тіла трьох загиблих осіб піднято з колодязя.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровській області.