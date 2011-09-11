У Грузії велика автоаварія, загинули 7 людей

У Західної Грузії, в Ланчхутському районі в автоаварії, за попередніми даними, загинули 7 людей, 18 одержали серйозні травми, серед них - четверо громадян Туреччини.

За даними грузинських ЗМІ, сталося лобове зіткнення автобуса і мікроавтобуса. Автобус прямував з Туреччини в Тбілісі, а мікроавтобус - у бік Батумі.

"Дуже багато постраждалих, зараз їх розподіляють по лікарнях. Тільки до лікарні Ланчхуті доставлено до 10 осіб", - повідомив голова адміністрації Ланчхутського району.

Кілька потерпілих у вкрай тяжкому стані. Вони розподілені по лікарнях Поті і Кобулеті.

Пізніше підтвердилася інформація про участь третьої автомашини. За даними агентства "IPN", автомашина марки "Форд", якою керував громадянин Туреччини, також потрапила в ДТП. Разом з ним у машині були його дружина і діти 14 і 6 років. Сім`я прямувала з Горі до турецького міста Чанакал.