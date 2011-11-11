Міліція порушила справу за фактом травмування інспектора ДАІ на Хрещатику

Міліція порушила кримінальну справу за фактом травмування інспектора ДАІ під час учорашньої дорожньо-транспортної пригоди за участі 9 автомобілів на Хрещатику.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві, кримінальну справу порушено за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За даними столичного главку міліції, потерплий інспектор ДАІ перебуває в лікарні, оскільки отримав подвійний перелом ноги, що потребує хірургічного втручання.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада о 18.30 на перехресті вулиць Хрещатик - Прорізна, 38-річний водій автомобіля «Bentley Continental», рухаючись по вулиці Хрещатик з боку Європейської площі у напрямку бульвару Шевченка, проїхав перехрестя на забороняючий сигнал регулювальника і скоїв зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz SL500», який виїхав на перехрестя з вулиці Прорізної.

Після зіткнення автомобіль «Bentley» відкинуло на інспектора ДАІ, який в той час регулював дорожній рух.

Крім того, некерований «Бентлі» виїхав на зустрічну смугу і пошкодив ще сім автомобілів: «Мерседес-Бенц 308Д», «ВАЗ-21113», «Хюндай Гетц»», «Вольво», «Мазда», «Тойота РАФ-4» та «Хюндай Гетц»», що зупинилися на забороняючий сигнал регулювальника.

Під час дорожньо-транспортної пригоди було травмовано 28-річного інспектора дорожньо-патрульної служби ДАІ та водія автомобіля «Бентлі».

Працівника ДАІ з переломом гомілки госпіталізовано, до лікарняного закладу доставлено і водія, який отримав закриту черепно-мозкову травму та травму живота.

Причини цієї пригоди встановлюються.

Розпочато розслідування.