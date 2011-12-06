Мер Львова уп’яте став батьком

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ уп’яте став батьком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, в сім’ї А.САДОВОГО та Катерини КІТ-САДОВОЇ в ніч на 6 грудня народився хлопчик. Це вже п’ятий син в родині САДОВИХ.

Хлопчик народився з вагою 3,45 кг та ростом 52 см. Мама та дитина почувають себе добре. Батьки планують назвати хлопчика Антонієм.