У Чорному морі рятувальники зняли з каміння судно

У четвер о 21.28 до оперативно-чергової служби МНС надійшла інформація про те, що судно “Еколог” служби екологічної безпеки Чорного моря (порт приписки Севастополь, екіпаж три особи) сіло на каміння на траверзі мису Фіолент і запросило допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, постраждалих і загрози навколишньому середовищу немає. Для надання допомоги з порту Севастополь вийшли прикордонний катер “Лістрігон” і катер “Афаліна” зі співробітниками міськуправління МНС. О 23.30 судно зняте з каміння і відбуксоване до Балаклавської бухти. Ситуація перебувала під контролем Севастопольського морського регіонального рятувально-координаційного центру МНС.