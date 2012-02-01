Суд залишив державі 70% акцій «Індара»

Київський апеляційний господарський суд (КАГС) на сьогоднішньому засіданні залишив у силі рішення суду першої інстанції у справі про приналежність спірного пакету акцій ЗАТ «Індар».

Таким чином суд підтвердив, що незаконно відчужений пакет 70,7% акцій підлягає поверненню у державну власність, передає Comments.ua.

Офіційна постанова буде направлена сторонам протягом п`яти днів, після чого цінні папери мають бути зараховані на рахунки ДАК «Укрмедпром».

«Це хороша новина. Державна власність повертається до власника», - сказав міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО, коментуючи рішення суду.

У числі аргументів під час засідання представники Міністерства охорони здоров`я і ДАК «Укрмедпром» відзначили, що під час передачі акцій ЗАТ «Індар» у 2008 р. приватній фірмі «не були витримані процедури, необхідні при відчуженні державної власності, такі як приватизація, тендерний продаж тощо». До того ж, тодішній генеральний директор «Укрмедпрому» не був уповноважений передавати корпоративні права держави третім особам. Відповідно до українського законодавства, операція, направлена на незаконне відчуження державного майна, вважається неістотною.

Професор Олексій ЛАЗАРЄВ, який очолював «Індар» до літа 2011 року, коментуючи рішення суду, відзначив: «Повернення «Індару» до держвласності - подія не тільки для ендокринології. Повернення наукового потенціалу на підприємство дозволить Україні знову стати державою з власним виробництвом інсуліну, якого немає навіть у Росії. Відновлюючи виробництво, ми зможемо відповідально виконувати державні завдання, забезпечувати високоякісним інсуліном не лише наш ринок, який трохи не захопили транснаціональні компанії, а й поставляти життєво важливі препарати до інших країн. Повернення «Індару» - це знак, що в суспільстві зростає довіра і надія на якісне реформування всіх галузей науки і виробництва».

Нагадаємо, ЗАТ "Індар" засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". 60% ринку інсулінів в Україні належить «Індару». У 2000 р. державний пакет акцій ЗАТ «Індар» у розмірі 70,7% було передано в управління ДАК «Укрмедпром». У 2007 р. Кабмін Віктора ЯНУКОВИЧА вніс «Індар» до списку об`єктів державної власності, які не підлягають приватизації і продажу. Проте у 2008 р. тодішнє керівництво «Укрмедпрому» передало держпакет офшорній компанії «Сторк Холдінгз Лімітед». В результаті, єдине українське підприємство з виробництва інсуліну перейшло у власність компанії Storke Holdings Limited (Беліз).

За інформацією Comments.ua, представникам нинішнього керівництва «Індар», призначеного компанією «Сторк Холдінгз Лімітед», не вдалося переконати суддів у тому, що у момент продажу акцій «Індару» в 2008 р. акції заводу вже не мали статусу державного майна.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед". Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у названої вище компанії і мають бути повернені державі.

На початку жовтня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект про повернення до державної власності 70,7% акцій ЗАТ "Індар".