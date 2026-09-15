Уряд передав до Верховної Ради проєкт бюджету 'воюючої країни' на 2027 рік

За словами Корецького, ключове завдання - забезпечити потреби безпеки й оборони та зберегти фінансову стійкість.

Сьогодні Уряд схвалив і у визначений законом строк передав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, назвавши його бюджетом воюючої країни.

За його словами, ключове завдання - забезпечити потреби безпеки й оборони та зберегти фінансову стійкість.

"Лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень. Це майже 44% ВВП. Додатково партнери надають нам матеріально-технічну допомогу. Це ракети, зброя, техніка, снаряди, засоби ураження та інше. Ми розраховуємо, що це буде не менше 1 трлн грн, і це навіть більше ніж цього року. Проте хочу наголосити, що потреби сил оборони на 2027 рік значно вищі. Вартість війни стає дорожчою. Працюємо над фіналізацією точних розрахунків", - зазначив він.

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Корецький запевнив, що уряд і всі органи влади працюють над тим, щоб знайти джерела для покриття цих потреб.

"Ми чітко усвідомлюємо, що Україна власними доходами може покрити лише частину своїх видатків. А отже, відповідальна та злагоджена робота з партнерами є фундаментом наповнення державного бюджету і покриття всіх необхідних витрат та потреб. Військових і соціальних", - пояснив чиновник.

Він стверджує, що головне завдання - забезпечити Україні не тільки спроможність захищатися, а й завдавати ефективних ударів у відповідь та гарантувати українцям необхідну підтримку.

Дефіцит бюджету України

Раніше Корецький повідомив, що Україна вимушена масштабно скорочувати видатки діючого бюджету, якщо законодавці не ухвалять непопулярні заходи, необхідні для отримання мільярдів доларів західної допомоги до настання зими.

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