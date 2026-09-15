Мінфін представив проєкт держбюджету на 2027 рік: цифри

Він є збалансованим і забезпечує передбачуване фінансування пріоритетів держави.

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України "Про Державний бюджет на 2027 рік", який вже було подано до Верховної Ради. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Там зазначили, що документ підготовлено Міністерством фінансів вчасно, він є збалансованим і забезпечує передбачуване фінансування пріоритетів держави.

"Усі можливі внутрішні ресурси держави насамперед спрямовуємо на здатність України ефективно протистояти агресору. Водночас будуть забезпечені всі соціальні та гуманітарні зобов'язання у повному обсязі: заплановано зростання видатків на освіту, охорону здоров'я, підтримку ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. Для забезпечення цих видатків критично важливою залишається своєчасна і передбачувана міжнародна підтримка. Також працюємо над мобілізацією внутрішнього ресурсу", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Важливо, як і в минулі роки, з початку повномасштабного вторгнення РФ, головним пріоритетом проєкту держбюджету залишається фінансування сектору безпеки і оборони.

У проєкті Державного бюджету на 2027 рік збільшується фінансування соціальної сфери, освіти, зокрема заробітні плати вчителів підвищаться на 65% порівняно із 2025 роком, охорони здоров’я, ветеранської політики, підтримки ВПО, регіонів і громад, а також програм розвитку економіки.

Цікаво, що доходи проєкту державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

При цьому у 2027 році загальний обсяг видатків проєкту державного бюджету становитиме 7 трлн 272 млрд гривень, що на 864,9 млрд гривень, або 13,5% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Потреба у міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 млрд доларів США. Заплановано залучення коштів від Європейського Союзу, країн G7 у межах фінансування ERA, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Великої Британії та інших міжнародних партнерів.

Пріоритети проєкту Державного бюджету України на 2027 рік

Оборона та безпека - 4 трлн 885 млрд гривень, або 43,8% до ВВП (+517,9 млрд гривень або +11,9% до плану на 2026 рік зі змінами), а саме:

1 трлн 791,7 млрд гривень - оплата праці з нарахуваннями (+337,5 млрд гривень);

2 трлн 298,5 млрд гривень - озброєння та військова техніка (+1,4 млрд гривень);

499,9 млрд гривень - інші видатки (+127,7 млрд гривень);

264,9 млрд гривень - резерв коштів (+51,3 млрд гривень);

30 млрд гривень - державні гарантії на озброєння та військову техніку.

Також передбачені: підтримка економіки та бізнесу - 96 млрд гривень, ветеранська політика - 20,5 млрд гривень, соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики - 540,3 млрд гривень, видатки соціальних фондів - 1 трлн 311,4 млрд гривень, підтримка ВПО - 83,2 млрд гривень, освіта - 328,5 млрд гривень, охорона здоров’я - 292,5 млрд гривень, спорт і молодь - 6,85 млрд гривень, житлова політика - 84,9 млрд гривень, підтримка сільгосптоваровиробників - 7,4 млрд гривень, підтримка регіонів і громад - 133,6 млрд гривень.

Також одна із новацій проєкту держбюджету-2027 - це заплановане часткове (25%) відновлення Державного дорожнього фонду - 52,8 млрд гривень.

Бюджет 2027

Раніше повідомлялось, що кабінет міністрів у проєкті державного бюджету України на 2027 рік планує збільшити мінімальну зарплату до 9 546 гривень, що на 10,4% більше ніж у 2026 році.

З 2027 року прожитковий мінімум на одну особу становитиме 3 559 гривень на місяць (+350 грн, +10,9%): для працездатних - 3 691 грн, а для непрацездатних - 2 878 грн.

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