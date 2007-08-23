Двоголова корова народилася у США (фото)

Двоголова корова народилася на молочній фермі Hamstra Dairy, що в містечку Туларе в американському штаті Каліфорнія. Корова голштинскої породи на ім`я Blinky, або Моргалка (так назвали новонароджену, тому що вона моргає одночасно всіма чотирма очима) має на свої дві голови одну шию і одну пару вух. Але у Блінки виразно простежуються дві морди: два носи і два роти. Блінка одночасно може смоктати з двох пляшок молока. Але щось, мабуть, не в порядку з її мозком, порушена координація рухів - Блінка не може вставати на ноги.

Як повідомляє місцеве видання Fresno Bee, ветеринар Піт Кістлер, який вивчив корову-мутанта, заявив, що за всю його 20-річну практику (у рік Кістлер оглядає 16000 корів) це єдиний випадок, коли двоголова корова народжувалася б живою. Двічі на його пам`яті двоголові телята з`являлися на світ, але виявлялися мертвонародженими. На цій же фермі, Hamstra Dairy, 16 років тому народилася мертвою двоголова корова. Ветеринар не зміг визначити причину рідкісного явища: чи йде мова про генетичну аномалію або збій при внутріутробному розвитку плоду.

Незвичайна подія на фермі привернула безліч роззяв. Власник ферми Грег Хамстра жартує, що не бере плату за вхід з робочих і місцевих жителів, охочих подивитися на Блінку або сфотографуватися з нею, повідомляє Sky News.

Через декілька днів Блінку, можливо, доведеться приспати - в її легені можуть потрапити волога і бактерії. Власник ферми заявляє, що піклуватиметься про телицю скільки зможе і відкритий для пропозицій. Що робити з останками Блінки після її смерті, він ще не вирішив. Фермер був би не проти пожертвувати їх якій-небудь визнаній науковій організації.

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