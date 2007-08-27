На трасі Київ-Одеса перекинувся мікроавтобус: є жертви

На Одещині, на 348 км автодороги Київ-Одеса, водій мікроавтобуса "Мерседес-Спрінтер" з причепом, рухаючись у напрямку Одеси, не обрав безпечну швидкість руху, відволікся від керування та скоїв наїзд на металеву огорожу, після чого перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП двоє пасажирів від отриманих травм загинули на місці події, а дванадцятеро отримали тілесні ушкодження.