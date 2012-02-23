Затримано водія, який на смерть збив пішохода і втік

У м. Краматорськ Донецької області затримано водія, який на смерть збив пішохода і з місця ДТП зник.

Про це повідомили УНІАН в управлінні ДАІ ГУМВС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що кілька днів тому близько 05.20 години по вулиці Горького у м. Краматорську водій невстановленого транспортного засобу в районі прохідної Новокраматорського машинобудівного заводу скоїв наїзд на пішохода, який від одержаних травм помер на місці події. Водій з місця події зник.

За частинами і осколками бічного дзеркала заднього виду, які залишилися на місці події, було встановлено, що до скоєння ДТП може бути причетний транспортний засіб «FORD TRANZIT» випуску після 2001 року.

Працівники Краматорської ДАІ спільно з працівниками обласного управління ДАІ провели оперативно-розшукові заходи, в результаті яких “за гарячими слідами” було затримано 52-річного жителя Краматорська, який, керуючи особистим автомобілем «Форд Транзит» скоїв наїзд на 38-річного місцевого жителя.

Водія було доставлено до Краматорського міськвідділу міліції для проведення подальших слідчо-оперативних дій.