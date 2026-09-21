'Ті копійки, які зараз їм платять, це знущання': командир назвав основні причини СЗЧ

Ключовою проблемою є те, що держава бореться з наслідками, а не з причинами СЗЧ.

В Україні масштаб проблеми самовільного залишення частини (СЗЧ) залишається значним: йдеться приблизно про 400 тис. випадків. Ключовою проблемою є те, що держава бореться з наслідками, а не з причинами, які спонукають військових піти на цей крок.

Про це сказав Ігор Луценко, командир підрозділів операторів безпілотників, засновник Центру підтримки аеророзвідки. Серед таких причин військовий назвав труднощі адаптації новобранців під час навчання, конфлікти з командуванням, складність переведення між підрозділами, а також питання грошового забезпечення.

"Найбільше тікає людей на етапі навчального центру, коли наоблавлених і психологічно непідготовлених свіжоспечених військовослужбовців намагаються зробити піхотинцями", - написав він.

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При цьому Луценко особливу увагу звернув на проблему переведень, багато з яких відбуваються через виникнення конфліктів. Він зауважив, що навіть за згоди командирів підрозділів процедура може тривати місяцями, хоча швидке вирішення цього питання могло б вирішити конфлікт.

"Нинішня система переводів – це все ще повільне пекло. Навіть коли обидва командири (той, хто відпускає, той, хто приймає) згідні, тим не менш система може місяцями блокувати перехід", - провокентував військовий.

Окремо Луценко порушив питання виплат військовим. Він зазначив, що розмір грошового забезпечення протягом війни не переглядався відповідно до рівня інфляції.

"Можливо, хтось здивується, але солдатам потрібні гроші, бо в них є сім’ї. І ті копійки, які зараз їм платять, це знущання, яке рік від року стає все більш болючим і принизливим", - висловився Луценко.

Проблема СЗЧ

В Україні 20 вересня сплив черговий термін дії спрощеної процедури повернення військовослужбовців із СЗЧ.

Це вже четвертий дедлайн, який держава встановлює для добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ за спрощеною процедурою.

Попередні "вікна" діяли до 1 січня, 1 березня та 30 серпня 2025 року. Після завершення відповідних термінів повернення до служби залишалося можливим, однак уже без пільгових умов.

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