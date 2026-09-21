Росія планує у 2027 році виробляти до 14 тисяч крилатих ракет 'Дань-Т', - ЗМІ

До кінця цього року планується виробити до двох тисяч цих ракет.

Росія планує в наступному році різко збільшити виробництво своїх нових крилатих ракет "Дань-Т" і довести їх кількість до 14 тисяч одиниць. Про це пише РБК-Україна.

Ракета "Дань-Т" запускається з літаків або гелікоптерів, оснащена реактивним двигуном і здатна долати сотні кілометрів на високій швидкості. Після пуску вона автономно йде до цілі. Також росіяни заявляють про спеціальний режим польоту цієї ракети, що має ускладнювати виявлення та перехоплення боєприпаса засобами ППО.

При цьому, за даними співрозмовників РБК-Украна, російські плани передбачають виробництво до двох тисяч "Дань-Т" до кінця цього року і до 14 тисяч - наступного.

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Найбільший ризик опитані виданням спеціалісти бачать у потенційній масовості цих ракет - висока швидкість, велика дальність і можливість запускати такі боєприпаси тисячами створять для української ППО додаткове навантаження - на додачу до "шахедів", крилатих та балістичних ракет.

Водночас співрозмовники видання називають "Дань-Т" не єдиним новим засобом ураження, який турбує військових - в одному ряду з нею згадують і S8000 "Бандероль".

Ракета "Дань-Т" - що про неї відомо

Як зазначав радник президента Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, ракета "Дань-Т" схожа на російський ракетодрон "Бандероль".

Водночас військовий аналітик kriegsforscher зазначив, що дальність польоту ракети становить 500 км, а вага боєголовки – 135 кг. Запуски можуть здійснюватися з літаків Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 та вертольота Мі-28.

Авіаексперт Валерій Романенко зазначав, що ракета небезпечна через її вартість. При цьому, дальність становить не більше 500 кілометрів, тоді як у Х-101 - 5500 кілометрів.

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