У районі Чорнобиля активізуються вовки: дослідники пояснили, що відбувається

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику починають активізуватися вовки - молодняк уже стає значно самостійнішим, вовченята вчаться полювати. Про це розповіли фахівці заповідника.
"У вересні вовче життя поступово переходить у "осінній режим". Після літнього періоду, коли вовчиця вигодовувала вовченят, молодняк уже стає значно самостійнішим. Підрослі вовченята вчаться полювати, тренуються переслідувати здобич і дедалі більше часу проводять разом із дорослими", - розповіли дослідники.
Зазначається, що це час активних мандрівок територією - вовки багато рухаються, перевіряють свої маршрути, залишають запахові мітки та полюють. Зі скороченням світлового дня активність дедалі частіше припадає на сутінки й ніч, додають фахівці.
Також восени ці звірі готуються до зими: набирають форму, відрощують густий підшерсток та навчають молодняк усьому, що знадобиться в холодний сезон.
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Нещодавно у зоні відчуження зафіксували дикого кабана та оленів, які вплав долали річку Прип’ять. Раніше у цій водоймі уже бачили інших плавців - єнотоподібного собаку та лося.
Також у Чорнобильському заповіднику зафіксовано присутність бурого ведмедя, який є одним з найбільших наземних хижаків у світі. Сліди тварини виявили на ділянці, що постраждала від пожежі. За словами фахівців, відбитки лап - один із важливих доказів присутності великих ссавців. За характером слідів, їхніми розмірами, формою та особливостями ходи можна визначати вид тварини, напрямок її руху та навіть оцінювати окремі особливості її поведінки.