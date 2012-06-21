КІА Ceed виїхала на зустрічну смугу: 6 поранених

На Львівщині у ДТП за участю трьох автомобілів постраждало шестеро осіб, у тому числі 10-річний хлопчик.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, аварія трапилася 20 червня на автотрасі Київ-Чоп у селі Дідилів Кам’янка-Бузького району. Водій іномарки «КІА Ceed», 58-річна мешканка Києва, не впоралась із керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху. Внаслідок цього відбулось зіткнення автомобіля «KIA» із мікроавтобусом «Volkswagen transporter» під керуванням 36-річного жителя Тернопільщини, та іномаркою «Volkswagen touareg», за кермом якої був 34-річний житель Луганської області.

Як зазначається у повідомленні, внаслідок ДТП травмувалося шестеро людей: жінка-водій автомобіля «КІА» та пасажир 60-річний киянин; 52-річна жителька Луганської області, яка перебувала в салоні автомобіля «Volkswagen touareg», а також троє пасажирів мікроавтобуса, - 29-річна та 57-річна жительки Тернопільської області і 10-літній хлопчик (у дитини медики діагностували струс головного мозку).

Всіх постраждалих з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано.

За фактом цієї дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальну справу. У водіїв взято кров на вміст етанолу.